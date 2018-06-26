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Вбивство подружжя у Харкові: сьогодні суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід

Київ • УНН

 • 15612 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Київський райсуд Харкова сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві подружжя, яке сталося напередодні. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

"Сьогодні у Київському райсуді Харкова обиратимуть запобіжний захід підозрюваному у подвійному вбивстві", – зазначили у прес-службі.

Прокуратура наполягатиме на визначенні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, тіла подружжя та їхню поранену 12-річну дитину виявила у квартирі сусідка. Трагедія сталася у Харкові 24 червня. Згодом стало відомо, що мотивом вбивства стало боргове зобов'язання потерпілого у розмірі 100 тисяч доларів. 

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