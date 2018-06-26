Убийство супругов в Харькове: сегодня суд будет избирать подозреваемому меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Киевский райсуд Харькова сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве супругов, которое произошло накануне. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Сегодня в Киевском райсуде Харькова будет избирать меру пресечения подозреваемому в двойном убийстве", – отметили в пресс-службе.
Прокуратура будет настаивать на определении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, тела супругов и их раненого 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. Трагедия произошла в Харькове 24 июня. Впоследствии стало известно, что мотивом убийства стало долговое обязательство потерпевшего в размере 100 тысяч долларов.