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Убийство супругов в Харькове: сегодня суд будет избирать подозреваемому меру пресечения

Убийство супругов в Харькове: сегодня суд будет избирать подозреваемому меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 15612 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Киевский райсуд Харькова сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве супругов, которое произошло накануне. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Сегодня в Киевском райсуде Харькова будет избирать меру пресечения подозреваемому в двойном убийстве", – отметили в пресс-службе.

Прокуратура будет настаивать на определении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, тела супругов и их раненого 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. Трагедия произошла в Харькове 24 июня. Впоследствии стало известно, что мотивом убийства стало долговое обязательство потерпевшего в размере 100 тысяч долларов.

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