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Вбивство екс-депутата держдуми РФ Д.Вороненкова: що сталося і хто за цим стоїть

Вбивство екс-депутата держдуми РФ Д.Вороненкова: що сталося і хто за цим стоїть

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні в Україні сталося дві гучні події. Після масштабного вибуху на складах з боєприпасами у Харківській області, що стався у ніч на четвер, суспільство сколихнув ще один резонансний інцидент: у центрі столиці розстріляли колишнього депутата державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, якого ще зовсім недавно активно обговорювали через його свідчення у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає УНН.

Стрілянина у центрі Києва

Інцидент зі стріляниною стався близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пушкінської.

Як повідомили УНН власні джерела, було вбито екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Згодом цю інформацію підтвердили правоохоронці. Вони повідомили, що під час стрілянини в Києві загинув екс-депутат держдуми РФ. При цьому охоронець та стрілок були поранені. У поліції розповіли і деталі події: чоловік із охоронцем вийшли із готелю, коли невідомий відкрив вогонь.

У центр Києва стягнули додаткові наряди поліції. Рух транспорту на місці вбивства Д.Вороненкова у Києві перекрили.

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Колишній російський парламентар Ілля Пономарьов повідомив, що вбитий Денис Вороненков йшов на зустріч з ним. У ГПУ при цьому заявили, що І.Пономарьову та дружині Д.Вороненкова посилено охорону.

Тим часом голова столичної поліції Андрій Крищенко зазначив, що поранені стрілок і охоронець вбитого російського екс-депутата госпіталізовані. Кілера доправили у реанімацію. У медзакладі виставили посилену охорону.

При цьому А.Крищенко відразу заявив, що поліція розглядає вбивство Д.Вороненкова як замовне.

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У свою чергу радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що особу стрілка в центрі Києва відразу не було встановлено.

Відреагував і Генеральний прокурор Юрій Луценко. Він назвав вбивство Д.Вороненкова показовою стратою свідка у справі В.Януковича. З.Шкіряк додав, що покази Д.Воронекова розкривали всю сутність діяльності РФ.

У той же час, почали з'являтися нові подробиці вбивства російського екс-депутата. У поліції назвали модель пістолета, з якого, ймовірно стріляв нападник, - ТТ. При цьому А.Крищенко повідомив, що застрелений екс-депутат РФ отримав 3-4 вогнепальні поранення, а загалом пострілів було удвічі більше.

Поліція зареєструвала розстріл Д.Вороненкова як "умисне вбивство".

Нова інформація продовжувала з'являтися. Генпрокурор скликав брифінг, де розповів про обставини злочину, про які стало відомо правоохоронцям. Зокрема, він повідомив про близько 20 знайдених на місці стрілянини гільз. Також Ю.Луценко розповів, що кілера Д.Вороненкова підвозив автомобіль Daewoo.

Генпрокурор повідомив і про деякі інші деталі про убивцю Д.Вороненкова. З його слів, кілер "за документами" був громадянином України.

Крім того, він розповів про попередні версії убивства Д.Вороненкова. Зокрема, зазначив, що це - як контрабанда ФСБ РФ, так і свідчення у справі В.Януковича. У той же час Ю.Луценко не виключив вкидання інформації про "візитку Яроша" на місці вбивства Д.Вороненкова.

У ГПУ також повідомили, що Д.Вороненков мав сьогодні надати свідчення військовому прокурору.

Тим часом життя нападника трималося "на волосині". І після кількох годин він помер.

Реакція України

Позаштатний радник голови МВС, народний депутат Антон Геращенко заявив, що розстріл екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова є замовним політичним вбивством. З його слів, вбивство Дениса Вороненкова "стає тепер в один ряд з вбивствами Олександра Литвиненка, Бориса Нємцова і Павла Шеремета".

Народний депутат Дмитро Білоцерковець сказав, що вбивство екс-депутата Дениса Вороненкова говорить про те, що в Києві є агенти Федеральної служби безпеки Росії.

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Нардеп Вікторія Сюмар заявила, що убивство Д.Вороненкова є помстою спецслужб РФ за його свідчення у справі В.Януковича і висловила думку, що розслідувати Дениса Вороненкова мають Інтерпол і ФБР.

Віце-прем'єр І.Климпуш-Цинцадзе, говорячи про вбивство Д.Вороненкова, зазначила, що Кремль зачищає свідків.

Прокоментував подію і Президент П.Порошенко. Він заявив, що вбивство Д.Вороненкова та диверсія в Балаклії в один день - не випадкові.

Кремль: це не наша тема

У Кремлі також не змусили чекати відповіді. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру Путіну доповіли про вбивство Д.Вороненкова.

Згодом він назвав слова про російський слід у вбивстві Д.Вороненкова "абсурдними".

У Москві висловили припущення, що СК РФ займеться розслідуванням вбивства Д.Вороненкова.

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