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Убийство экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова: что произошло и кто за этим стоит

Убийство экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова: что произошло и кто за этим стоит

Киев • УНН

 • 15616 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня в Украине произошло два громких события. После масштабного взрыва на складах с боеприпасами в Харьковской области, который произошел в ночь на четверг, общество всколыхнул еще один резонансный инцидент: в центре столицы расстреляли бывшего депутата государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, которого еще совсем недавно активно обсуждали за его показания по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает УНН.

Стрельба в центре Киева

Инцидент со стрельбой произошел около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской.

Как сообщили УНН собственные источники, убили экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Впоследствии эту информацию подтвердили правоохранители. Они сообщили, что во время стрельбы в Киеве погиб экс-депутат Госдумы РФ. При этом охранник и стрелок были ранены. В полиции рассказали и деталях события: мужчина с охранником вышли из отеля, когда неизвестный открыл огонь.

В центр Киева стянули дополнительные наряды полиции. Движение транспорта на месте убийства Д.Вороненкова в Киеве перекрыли.

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Бывший российский парламентарий Илья Пономарев сообщил, что убитый Денис Вороненков шел на встречу с ним. В ГПУ при этом заявили, что И.Пономареву и жене Д.Вороненкова усилена охрана.

Между тем глава столичной полиции Андрей Крищенко отметил, что раненые стрелок и охранник убитого российского экс-депутата госпитализированы. Киллера доставили в реанимацию. В медучреждении выставили усиленную охрану.

При этом А.Крищенко сразу заявил, что полиция рассматривает убийство Д.Вороненкова как заказное.

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В свою очередь советник главы МВД З.Шкиряк заявил, что личность стрелка в центре Киева сразу не была установлена.

Отреагировал и Генеральный прокурор Юрий Луценко. Он назвал убийство Д.Вороненкова показательной казнью свидетеля по делу В.Януковича. З.Шкиряк добавил, что показания Д.Воронекова раскрывали всю сущность деятельности РФ.

В то же время, начали появляться новые подробности убийства российского экс-депутата. В полиции назвали модель пистолета, из которого вероятно стрелял нападавший, - ТТ. При этом А.Крищенко сообщил, что застреленный экс-депутат РФ получил 3-4 огнестрельных ранения, а всего выстрелов было вдвое больше.

Полиция зарегистрировала расстрел Д.Вороненкова как "умышленное убийство".

Новая информация продолжала появляться. Генпрокурор созвал брифинг, где рассказал об обстоятельствах преступления, о которых стало известно правоохранителям. В частности, он сообщил об около 20 найденных на месте стрельбы гильз. Также Ю.Луценко рассказал, что киллера Д.Вороненкова подвозил автомобиль Daewoo.

Генпрокурор сообщил и о некоторых других деталях об убийце Д.Вороненкова. По его словам, киллер "по документам" был гражданином Украины.

Кроме того, он рассказал о предварительных версиях убийства Д.Вороненкова. В частности, отметил, что это - как контрабанда ФСБ РФ, так и показания по делу В.Януковича. В то же время Ю.Луценко не исключил вброс информации о "визитке Яроша" на месте убийства Д.Вороненкова.

В ГПУ также сообщили, что Д.Вороненков должен был сегодня дать показания военному прокурору.

Между тем жизнь нападающего держалась "на волоске". И после нескольких часов он умер.

реакция Украины

Внештатный советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что расстрел экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова является заказным политическим убийством. По его словам, убийство Дениса Вороненкова "становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета".

Народный депутат Дмитрий Белоцерковец сказал, что убийство экс-депутата Дениса Вороненкова говорит о том, что в Киеве есть агенты Федеральной службы безопасности России.

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Нардеп Виктория Сюмар заявила, что убийство Д.Вороненкова является местью спецслужб РФ за его показания по делу В.Януковича и высказала мнение, что расследовать дело Дениса Вороненкова должны Интерпол и ФБР.

Вице-премьер И.Климпуш-Цинцадзе, говоря об убийстве Д.Вороненкова, отметила, что Кремль зачищает свидетелей.

Прокомментировал событие и Президент П.Порошенко. Он заявил, что убийство Д.Вороненкова и диверсия в Балаклее в один день - не случайны.

Кремль: это не наша тема

В Кремле также не заставили ждать ответа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили об убийстве Д.Вороненкова.

Впоследствии он назвал слова о российском следе в убийстве Д.Вороненкова "абсурдными".

В Москве высказали предположение, что СК РФ займется расследованием убийства Д.Вороненкова.

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