Важливо зіграти на нуль: Клопп поділився рецептом успіху перед матчем з “Реалом”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Головний тренер “Ліверпуля” Юрген Клопп прокоментував майбутню гру у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із “Реалом”. Слова фахівця наводить сайт УЄФА, передає УНН.
Цитата
Німецький наставник зізнався, що у матчі з “Реалом” необхідно не пропустити жодного голу, і зіграти гостріше в атаці.
“Дуже важливо зіграти на нуль, але в цей відносно матч не особливо відрізняється від будь-якої іншої гри. Ігнорувати гру в обороні не можна, за це карають. Але я не впевнений, що в світі є хоч одна команда, яка здатна не дати „Реалу“ створити жодного моменту.
Якщо зуміємо зіграти гостріше, ніж в Мадриді, а це можливо, адже там ми майже нічого не створили, то подивимося. Ми не можемо гарантувати камбеки, тим більше без уболівальників. Ми знову спробуємо самі створити потрібну атмосферу”, — відзначив Клопп.
Доповнення
Перша гра команд завершилася перемогою “Реалу” у домашніх стінах — 3:1. Матч у відповідь пройде сьогодні на “Енфілді”.
Нагадаємо
Клопп закликав футболістів відмовитися від соціальних мереж.