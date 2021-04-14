Важливо зіграти на нуль: Клопп поділився рецептом успіху перед матчем з “Реалом”

Цитата

Німецький наставник зізнався, що у матчі з “Реалом” необхідно не пропустити жодного голу, і зіграти гостріше в атаці.

“Дуже важливо зіграти на нуль, але в цей відносно матч не особливо відрізняється від будь-якої іншої гри. Ігнорувати гру в обороні не можна, за це карають. Але я не впевнений, що в світі є хоч одна команда, яка здатна не дати „Реалу“ створити жодного моменту.

Якщо зуміємо зіграти гостріше, ніж в Мадриді, а це можливо, адже там ми майже нічого не створили, то подивимося. Ми не можемо гарантувати камбеки, тим більше без уболівальників. Ми знову спробуємо самі створити потрібну атмосферу”, — відзначив Клопп.

Доповнення

Перша гра команд завершилася перемогою “Реалу” у домашніх стінах — 3:1. Матч у відповідь пройде сьогодні на “Енфілді”.

Нагадаємо

Клопп закликав футболістів відмовитися від соціальних мереж.