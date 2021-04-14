Важно сыграть на ноль: Клопп поделился рецептом успеха перед матчем с "Реалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп прокомментировал предстоящую игру 1/4 финала Лиги чемпионов с “Реалом”. Слова специалиста приводит сайт УЕФА, передает УНН.
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Немецкий наставник признался, что в матче с “Реалом” необходимо не пропустить ни одного гола, и сыграть острее в атаке.
“Очень важно сыграть на ноль, но в этот относительно матч не особо отличается от любой другой игры. Игнорировать игру в обороне нельзя, за это наказывают. Но я не уверен, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать „Реалу“ создать ни одного момента.
Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу ”, - отметил Клопп.
Дополнение
Первая игра команд завершилась победой “Реала” в домашних стенах — 3: 1. Ответный матч пройдет сегодня на “Энфилде”.
Напомним
Клопп призвал футболистов отказаться от социальных сетей.