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Тренер "Ліверпулю" закликав футболістів відмовитися від соціальних мереж

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп негативно оцінив вплив соціальних мереж на футболістів, передає УНН з посиланням на "ESPN".

Цитата

На думку німця, негатив в соціальних мережах може погано впливати на спортсменів.

“У соціальних мережах є проблема, яка невирішена. Люди можуть писати все що хочуть, сховавшись за обліковим записом. Це потрібно вирішити, як можна швидше. Я не користуюся соціальними мережами, за що мене багато хто критикує. Але нетреба слухати людей, які не прагнуть тобі допомогти. Це моя порада гравцям. Видалити соціальні мережі — гарне рішення”, — зізнався Клопп.

Доповнення

Чемпіони Шотландії “Рейнджерс” оголосили, що бойкотуватимуть соціальні мережі протягом одного тижня, а Жозе Моурінью відзначив, що “Тоттенхем” може приєднатися до руху.

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