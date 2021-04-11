Тренер "Ліверпулю" закликав футболістів відмовитися від соціальних мереж

Цитата

На думку німця, негатив в соціальних мережах може погано впливати на спортсменів.

“У соціальних мережах є проблема, яка невирішена. Люди можуть писати все що хочуть, сховавшись за обліковим записом. Це потрібно вирішити, як можна швидше. Я не користуюся соціальними мережами, за що мене багато хто критикує. Але нетреба слухати людей, які не прагнуть тобі допомогти. Це моя порада гравцям. Видалити соціальні мережі — гарне рішення”, — зізнався Клопп.

Доповнення

Чемпіони Шотландії “Рейнджерс” оголосили, що бойкотуватимуть соціальні мережі протягом одного тижня, а Жозе Моурінью відзначив, що “Тоттенхем” може приєднатися до руху.