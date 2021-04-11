Тренер "Ливерпуля" призвал футболистов отказаться от социальных сетей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп негативно оценил влияние социальных сетей на футболистов, передает УНН со ссылкой на "ESPN".
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По мнению немца, негатив в социальных сетях может плохо влиять на спортсменов.
“В социальных сетях есть проблема, которая не решена. Люди могут писать все что хотят, спрятавшись за учетной записью. Это нужно решить, как можно быстрее. Я не пользуюсь социальными сетями, за что меня многие критикуют. Но не надо слушать людей, которые не стремятся тебе помочь. Это мой совет игрокам. Удалить социальные сети — хорошее решение”, — признался Клопп.
Дополнение
Чемпионы Шотландии “Рейнджерс” объявили, что будут бойкотировать социальные сети в течение одной недели, а Жозе Моуринью отметил, что “Тоттенхэм” может присоединиться к движению.