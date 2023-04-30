Важливо, щоб якнайбільше глобальних гравців були принциповими у дотриманні режиму санкцій проти рф – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Дуже важливо, щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти росії за терор. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
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«Дуже важливо – щоб росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти росії за терор. Я дякую кожному і кожній у світі, хто допомагає посилювати ізоляцію терористів і зупиняти будь-яке постачання терористам зброї, її компонентів, хто працює для блокування ВПК росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи», - сказав Зеленський.
Окрім того, Президент за підсумками цього тижня подякував партнерам із Данії – за «Цезарі», зі Словенії – за бронетехніку, з Іспанії – за танки, з Німеччини – за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО.
«Дякую Америці за фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки нашого бюджету та стійкості. Дякую Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях», - зазначив Зеленський.
Доповнення
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Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк повідомляв, що Єврокомісія може представити 11-й пакет санкцій проти рф наступного тижня.