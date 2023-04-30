Важно, чтобы как можно больше глобальных игроков были принципиальными в соблюдении режима санкций против рф – Зеленский

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«Очень важно – чтобы россия получала постоянно более сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора. И чтобы как можно больше глобальных игроков были абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против россии за террор. Я благодарю каждого и каждую в мире, кто помогает усиливать изоляцию террористов и останавливать любые поставки террористам оружия, его компонентов, кто работает для блокирования ВПК россии и для усиления оборонных возможностей всей Европы», - сказал Зеленский.

Кроме того, Президент по итогам этой недели поблагодарил партнеров из Дании – за «Цезари», из Словении – за бронетехнику, из Испании – за танки, из Германии – за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО.

«Благодарю Америку за финансирование в объеме 1 млрд 250 млн долларов для поддержания нашего бюджета и устойчивости. Спасибо Нидерландам за решение парламента по тренировке украинских воинов на передовых западных системах. Спасибо Италии за активность ради скорейшего восстановления нашего государства. Благодарю Хорватию за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях», - отметил Зеленский.

Дополнение

США ввели санкции против фсб россии и КСИР Ирана.

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк сообщал, что Еврокомиссия может представить 11-й пакет санкций против России на следующей неделе.