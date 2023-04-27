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США ввели санкции против фсб россии и КСИР Ирана

США ввели санкции против фсб россии и КСИР Ирана

Киев • УНН

 • 368128 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В четверг Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении российской разведывательной службы фсб и Корпуса стражей исламской революции за взятие в заложники американцев, таких как репортер Wall Street Journal, арестованный в россии в прошлом месяце, передает УНН со ссылкой на CNBC и министерство финансов.

Цитата

«США показывают, что нельзя заниматься таким ужасным поведением, используя людей как пешек, как козырей, не платя за последствия», — сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Детали

Санкции США направлены против федеральной службы безопасности россии, часто известной как фсб, и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции Ирана, или КСИР, за «ответственность или соучастие, прямое или косвенное участие или ответственность за приказы, контроль или иное руководство неправомерным задержанием граждан США за рубежом».

Два высокопоставленных чиновника администрации, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что санкции, введенные в четверг, были введены в действие до того, как российские власти задержали гражданина США Эвана Гершковича в прошлом месяце.

Гершковича, журналиста The Wall Street Journal, арестовали в конце марта по подозрению в шпионаже. Государственный департамент официально принял решение признать задержание Гершковича неправомерным, что открывает дополнительные ресурсы для его освобождения.

Администрация обнаружила по меньшей мере двух американских граждан, незаконно задержанных в россии и трех в Иране, а также одного законного постоянного жителя США.

Один из представителей администрации сказал, что соответствующие семьи были проинформированы о новых санкциях до объявления в четверг.

"Наши действия - это предупреждение тем во всем мире, кто неправомерно задерживает граждан США, о возможных последствиях их действий", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

"Санкции предназначены для изменения поведения и стимулирования лучшего поведения, и мы надеемся, что они могут способствовать этому сейчас и в будущем", - сказал второй чиновник.

Министерство финансов объявило о санкциях в отношении следующих лиц в Иране:

Рухолла Базганди, сотрудник контрразведки КСИР, участвовал в задержании иностранных заключенных, находившихся в Иране. Департамент сообщает, что его работа в КСИР включает заговоры с целью убийства журналистов, граждан Израиля и других лиц, которые считаются врагами Ирана.

По данным ведомства, командующий КСИР Мохаммад Каземи занимается операциями по подавлению гражданского общества в Иране, в том числе подавление режимом протестов по всей стране в ответ на убийство Махсы Амини.

Мохамад Мехди Сайяри, заместитель начальника КСИР, принимал непосредственное участие в организации логистики для заключенных в Иране.

По сообщению ведомства, Мохаммад Хасан Мохагеги, созаместитель начальника КСИР, является связующим звеном между высокопоставленными чиновниками КСИР и официальными лицами КСИР по контрразведывательным операциям в Сирии.

Добавим

После полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале прошлого года Вашингтон и его союзники ввели ряд скоординированных санкций, которые позволили россии обойти Иран и Северную Корею как страна, на которую распространяются наибольшее количество санкций в мире.

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