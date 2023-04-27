США ввели санкції проти фсб росії та КВІР Ірану

Цитата

«США показують, що не можна займатися такою жахливою поведінкою, використовуючи людей як пішаків, як козирів, не платячи за наслідки», — сказав високопосадовець на умовах анонімності.

Деталі

Санкції США спрямовані проти федеральної служби безпеки росії, часто відомої як фсб, та розвідувальної організації Корпусу вартових ісламської революції Ірану, або КВІР, за «відповідальність чи співучасть, пряму чи опосередковану участь чи відповідальність за накази, контроль чи інше керівництво неправомірним затриманням громадян США за кордоном».

Два високопосадовці адміністрації, які говорили на умовах анонімності, заявили, що санкції, введені в четвер, були введені в дію до того, як російська влада затримала громадянина США Евана Гершковича минулого місяця.

Гершковича, журналіста The Wall Street Journal, заарештували наприкінці березня за підозрою в шпигунстві. Державний департамент офіційно ухвалив рішення визнати затримання Гершковича неправомірним, що відкриває додаткові ресурси щодо його звільнення.

Адміністрація виявила щонайменше двох американських громадян, незаконно затриманих у росії та трьох в Ірані, а також одного законного постійного жителя США.

Один із представників адміністрації сказав, що відповідні сім'ї були проінформовані про нові санкції до оголошення у четвер.

"Наші дії - це попередження тим у всьому світі, хто неправомірно затримує громадян США, про можливі наслідки їх дій", - сказав високопосадовець адміністрації.

"Санкції призначені для зміни поведінки та стимулювання кращої поведінки, і ми сподіваємося, що вони можуть сприяти цьому зараз і в майбутньому", - сказав другий чиновник.

Міністерство фінансів оголосило про санкції щодо таких осіб в Ірані:

Рухолла Базганді, співробітник контррозвідки КВІР, брав участь у затриманні іноземних ув'язнених, які перебували в Ірані. Департамент повідомляє, що його робота в КВІР включає змови з метою вбивства журналістів, громадян Ізраїлю та інших осіб, які вважаються ворогами Ірану.

За даними відомства, командувач КВІР Мохаммад Каземі займається операціями з придушення громадянського суспільства в Ірані, у тому числі придушення режимом протестів по всій країні у відповідь на вбивство Махси Аміні.

Мохамад Мехді Сайярі, заступник начальника КВІР, брав безпосередню участь в організації логістики для ув'язнених в Ірані.

За повідомленням відомства, Мохаммад Хасан Мохагегі, співзаступник начальника КВІР, є сполучною ланкою між високопосадовцями КВІР та офіційними особами КВІР з контррозвідувальних операцій у Сирії.

Додамо

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому минулого року Вашингтон і його союзники запровадили низку скоординованих санкцій, які дозволили росії обійти Іран та Північну Корею як країна, на яку поширюються найбільша кількість санкцій у світі.