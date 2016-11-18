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Важка робота пожежника – спецпроект УНН

Важка робота пожежника – спецпроект УНН

Київ • УНН

 • 10935 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кожного дня працівники ДСНС стоять на захисті життя громадян України. Щоденно, мужні та сміливі чоловіки вдосконалюють свої вміння на професійні навички для того, щоб швидко та оперативно зреагувати на техногенну катастрофу. У спецпроекті УНН розкриває специфіку роботи пожежника.

Як розповів в ексклюзивному інтерв’ю УНН начальник Дарницького РУ ДСНС № 24, Андрій Савін, який ще змалечку прагнув стати пожежником.

“Починаючи з 8 класу я займався пожежно-прикладним спортом та кожного року їздив на змагання з професійними пожежниками. Я влився в цю систему, в їх сім’ю. Вже потім, в старших класах, мій тренер, який був пожежником, запропонував піти вчитися на професійного пожежника, щоб в майбутньому стати офіцером пожежної служби. Мої батьки були не в захваті від такої ідеї але з розуміння і повагою прийняли мій вибір”, — розповів він.

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Також, Андрій розповів, що професія пожежника не є дуже простою і не кожен громадянин може опанувати цю справу. Кожен, хто хоче стати професійним пожежником повинен володіти рядом важливих якостей, зокрема, бути цілеспрямованим, холоднокровним, відсутність страху перед небезпекою, відмінна фізична форма, витримка та витривалу психіку.

Добрий психологічний стан є важливою якістю професійного рятувальника. Вже на першому виїзді на свою першу пожежу зрозуміло, як пожежник опановує свій страх і емоції. Вже з часом і вже з достатнім досвідом він більш стійко реагує на крики людей про допомогу, і це не вибиває його з стабільного емоційного стану і дає впевнено робити свою роботу.

А.Савін розповів про традиції та звички у пожежних.

“Ми ніколи не прощаємось а натомість бажаємо скорішої зустрічі один одному, ніколи не вдягаємо нової форму не поправши її. Вдягнув нову форму — обов’язково буде виклик. І звичайно, коли приходить нова зміна, то стара бажає їм сухих „рукавів“, що означає побажання спокійної роботи без пожеж та викликів”, — розповів Андрій.

Українські Національні Новини

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