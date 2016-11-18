Тяжелая работа пожарного - спецпроект УНН

Как рассказал в эксклюзивном интервью УНН начальник Дарницкого РУ ГосЧС № 24, Андрей Савин, который еще с детства хотел стать пожарным.

"Начиная с 8 класса я занимался пожарно-прикладным спортом и каждый год ездил на соревнования с профессиональными пожарными. Я влился в эту систему, в их семью. Уже потом, в старших классах, мой тренер, который был пожарным, предложил пойти учиться на профессионального пожарного, чтобы в будущем стать офицером пожарной службы. Мои родители были не в восторге от такой идеи но с пониманием и уважением приняли мой выбор", - рассказал он.

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Также Андрей рассказал, что профессия пожарного не является очень простой и не каждый гражданин может овладеть этим делом. Каждый, кто хочет стать профессиональным пожарным должен обладать рядом важных качеств, в частности, быть целеустремленным, хладнокровным, иметь отсутствие страха перед опасностью, иметь отличную физическую форму а также выдержку и выносливую психику.

Хорошее психологическое состояние является важным качеством профессионального спасателя. Уже на первом выезде на свой первый пожар понятно, как пожарный справляется со своими страхами и эмоциями. Уже со временем и уже с достаточным опытом он более устойчиво реагирует на крики людей о помощи, и это не выбивает его из стабильного эмоционального состояния и дает уверенно делать свою работу.

А.Савин рассказал о традициях и привычках пожарных.

"Мы никогда не прощаемся а взамен желаем скорейшей встречи друг другу, никогда не одеваем новую форму не постирав ее. Надел новую форму - обязательно будет вызов. И конечно, когда приходит новая смена, то старая желает им сухих "рукавов", что означает пожелание спокойной работы без пожаров и вызовов", - рассказал Андрей.