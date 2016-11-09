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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23307 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Ватикан про перемогу Д.Трампа: молимось, щоб Господь підтримував його на служінні миру в світі

Ватикан про перемогу Д.Трампа: молимось, щоб Господь підтримував його на служінні миру в світі

Київ • УНН

 • 9369 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, прокоментував результати Президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, передає УНН з посиланням на Радіо Ватикану.

"Вважаю, що, насамперед, слід з пошаною взяти до уваги волю, висловлену американським народом під час цього акту демократії, що, як мені повідомили, був позначений високою явкою. Далі, складаємо побажання новому Президентові, щоб його правління могло стати дійсно плідним. Запевняємо також наші молитви за те, щоб Господь просвічував і підтримував його на служінні своїй батьківщині, що природно, але також на служінні задля добробуту та миру в світі. Вважаю, що сьогодні потрібно саме спільно трудитися над тим, щоб змінити ситуацію в світі, яка є ситуацією серйозних поділів та конфліктів", - сказав П.Паролін.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

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