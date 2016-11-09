Ватикан о победе Д.Трампа: молимся, чтобы Господь поддерживал его на служении мира в мире

"Считаю, что в первую очередь следует с уважением принять во внимание волю, выраженную американским народом во время этого акта демократии, который как мне сообщили, был отмечен высокой явкой. Далее, составляем пожелания новому Президенту, чтобы его правление могло стать действительно плодотворным. Уверяем также наши молитвы за то, чтобы Господь просвечивал и поддерживал его на служении своей родине, что естественно, но также на служении во благо и мира в мире. Считаю, что сегодня нужно именно совместно трудиться над тем, чтобы изменить ситуацию в мире, которая является ситуацией серьезных разделов и конфликтов", - сказал П.Паролин.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.