Ватикан о победе Д.Трампа: молимся, чтобы Господь поддерживал его на служении мира в мире

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15 марта, 19:03 • 113524 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161768 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135072 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127778 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111375 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104747 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100947 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133140 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кардинал Паролин, Государственный Секретарь Святого Престола, прокомментировал результаты президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

"Считаю, что в первую очередь следует с уважением принять во внимание волю, выраженную американским народом во время этого акта демократии, который как мне сообщили, был отмечен высокой явкой. Далее, составляем пожелания новому Президенту, чтобы его правление могло стать действительно плодотворным. Уверяем также наши молитвы за то, чтобы Господь просвечивал и поддерживал его на служении своей родине, что естественно, но также на служении во благо и мира в мире. Считаю, что сегодня нужно именно совместно трудиться над тем, чтобы изменить ситуацию в мире, которая является ситуацией серьезных разделов и конфликтов", - сказал П.Паролин.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.

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