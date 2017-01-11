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Ватажок "ЛНР" заявив про готовність обговорювати з Н.Савченко обмін заручників

Ватажок "ЛНР" заявив про готовність обговорювати з Н.Савченко обмін заручників

Київ • УНН

 • 8500 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький заявив про готовність обговорювати питання обміну українських заручників на Донбасі на тих, кого просять звільнити в ОРДЛО, з народним депутатом Надією Савченко, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Я вже вам казав, ми йдемо згідно з графіком переговорів (щодо обміну - ред.). Іноді я і Олександр Володимирович (Захарченко - ред.) і Надія Вікторівна (Савченко - ред.) випереджаємо цей графік ... Говорили про те, що якщо буде необхідність, ми будемо зустрічатися і в Луганську, і в Донецьку", - заявив І.Плотницький.

За його словами, поки дати наступної зустрічі з Н.Савченко з цього питання немає.

"Наступна дата нашої зустрічі ... не визначена, але якщо виникне необхідність, ми в будь-який момент зможемо швидко організувати і зустріч, і якийсь додатковий обмін полонених..." - заявив ватажок "ЛНР".

Нагадаємо, напередодні Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”.

Згодом нардеп відкоригувала списки.

У СБУ пообіцяли відреагувати на опублікування Н.Савченко списків заручників.

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