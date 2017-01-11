Главарь "ЛНР" заявил о готовности обсуждать с Н.Савченко обмен заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил о готовности обсуждать вопрос обмена украинских заложников на Донбассе на тех, кого просят освободить в ОРДЛО, с народным депутатом Надеждой Савченко, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Я уже говорил, мы идем по графику переговоров (по обмену - ред.). Иногда я и Александр Владимирович (Захарченко - ред.) и Надежда Викторовна (Савченко - ред.) опережаем этот график ... Говорили о том, что если будет необходимость, мы будем встречаться и в Луганске, и в Донецке ", - заявил И.Плотницкий.
По его словам, пока даты следующей встречи с Н.Савченко по этому вопросу нет.
"Следующая дата нашей встречи ... не определена, но если возникнет необходимость, мы в любой момент сможем быстро организовать и встречу, и какой-то дополнительный обмен пленных ...", - заявил главарь "ЛНР".
Напомним, накануне Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР / ЛНР".
Впоследствии нардеп откорректировала списки .
В СБУ пообещали отреагировать на опубликование Н.Савченко списков заложников .