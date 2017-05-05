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ВАСУ скасував рішення парламенту про звільнення судді КСУ О.Пасенюка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Вищий адміністративний суд України визнав незаконною і скасував постанову Верховної ради україни від 5 липня 2016 року про звільнення судді Конституційного суду України Олександра Пасенюка у зв’язку з досягненням ним пенсійного віку. Відповідна постанова опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

ВАСУ скасував рішення парламенту про звільнення судді КСУ О.Пасенюка

“Визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради України №1432-VIII від 05 липня 2016 року “Про звільнення судді Конституційного Суду України ОСОБА_4”, — йдеться у постанові колегії ВАСУ.

При цьому у прес-службі ВАСУ УНН уточнили, що мова йде про суддю КСУ Олександра Пасенюка.

Варто зазначити, що позовні вимоги обгрунтовані тим, що внаслідок протиправної бездіяльності ВРУ, яка полягає у нерозгляді протягом двох років заяви позивача про відставку при наявності 36-річного стажу на посаді судді, було порушено конституційне право позивача на одержання щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

“Між тим, з огляду на зазначене, суд вважає наявним волевиявлення позивача бути звільненим з посади судді у зв’язку з поданням заяви про відставку, а тому не погоджується з правомірністю його звільнення Верховною Радою України у зв’язку з досягненням шістдесяти п’яти років”, — йдеться також у постанові ВАСУ.

Разом з тим, рішення суду вступить в силу після того, як спливе строк на його оскарження або після розгляду апеляційної скарги, якщо така буде.

Як повідомляв УНН, 5 липня 2016 року Верховна Рада звільнила суддів Конституційного суду України Петра Стецюка та Олександра Пасенюка.

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