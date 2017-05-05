ВАСУ отменил решение парламента об увольнении судьи КСУ А.Пасенюка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Высший административный суд Украины признал незаконным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 5 июля 2016 года об увольнении судьи Конституционного суда Украины Александра Пасенюка в связи с достижением им пенсионного возраста. Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений, передает УНН.
“Признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады Украины № 1432-VIII от 5 июля 2016” Об освобождении судьи Конституционного Суда Украины ОСОБА_4“, — говорится в постановлении коллегии ВАСУ.
При этом в пресс-службе ВАСУ УНН уточнили, что речь идет о судье КСУ Александре Пасенюке.
Стоит отметить, что исковые требования обоснованы тем, что в результате противоправной бездеятельности ВРУ, которая заключается в нерассмотрении течение двух лет заявления истца об отставке при наличии 36-летнего стажа в должности судьи, было нарушено конституционное право истца на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке.
“Между тем, учитывая указанное, суд считает имеющимся волеизъявления истца быть освобожденным от должности судьи в связи с подачей заявления об отставке, а потому не согласен с правомерностью его увольнения Верховной Радой Украины в связи с достижением шестидесяти пяти лет”, — говорится также в постановлении ВАСУ.
Вместе с тем, решение суда вступит в силу после того, как истечет срок на его обжалование или после рассмотрения апелляционной жалобы, если таковая будет.
Как сообщал УНН, 5 июля 2016 Верховная Рада уволила судей Конституционного суда Украины Петр Стецюк и Александра Пасенюка.