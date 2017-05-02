"Вашингтон" виграв третій матч у серії плей-оф Кубка Стенлі проти "Піттсбурга"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. “Вашингтон Кепіталс” виграли в овертаймі матч під номером три у “Піттсбург Пінгвінс” і скоротили відставання в серії другого раунду плей-оф Кубка Стенлі, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Рахунок у матчі відкрив Бекстрем на 14-й хвилині першого періоду. У цей момент “Кепіталс” грали вп’ятьох проти трьох. Євген Кузнєцов закинув другу шайбу столичних на десятій хвилині третього періоду.
“Пінгвінс” перевели зустріч в овертайм завдяки Євгену Малкіну і Джастіну Шульцу, які забили два голи протягом 48 секунд в кінцівці третього періоду.
Кевін Шаттенкірк реалізував більшість на четвертій хвилині овертайму і приніс “Вашингтон Кепіталс” перемогу над “Піттсбург Пінгвінс” — 3:2.
Примітно, що зустріч не зумів завершити лідер “Піттсбурга” Сідні Кросбі, котрому дісталося ключкою по голові.
Варто зазначити, що “Піттсбург” передує у серії з результатом 2:1. Команди грають до чотирьох перемог і наступне протистояння відбудеться в Піттсбурзі 4-го травня.