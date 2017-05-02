"Вашингтон" выиграл третий матч в серии плей-офф Кубка Стэнли против "Питтсбурга"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. “Вашингтон Кэпиталс” выиграли в овертайме матч под номером три в “Питтсбург Пингвинс” и сократили отставание в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Счет в матче открыл Бэкстрем на 14-й минуте первого периода. В этот момент “Кэпиталс” играли впятером против троих. Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу столичных на десятой минуте третьего периода.
“Пингвинс” перевели встречу в овертайм благодаря Евгению Малкину и Джастину Шульцу, которые забили два гола в течении 48 секунд в концовке третьего периода.
Кевин Шаттенкирк реализовал большинство на четвертой минуте овертайма и принес “Вашингтон Кэпиталс” победу над “Питтсбург Пингвинс” — 3: 2.
Примечательно, что встречу не сумел завершить лидер “Питтсбурга” Сидни Кросби, которому досталось клюшкой по голове.
Стоит отметить, что “Питтсбург” предшествует в серии с результатом 2: 1. Команды играют до четырех побед и последующее противостояние состоится в Питтсбурге 4 мая.