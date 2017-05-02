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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Вашингтон" выиграл третий матч в серии плей-офф Кубка Стэнли против "Питтсбурга"

Киев • УНН

 • 11689 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. “Вашингтон Кэпиталс” выиграли в овертайме матч под номером три в “Питтсбург Пингвинс” и сократили отставание в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

"Вашингтон" выиграл третий матч в серии плей-офф Кубка Стэнли против "Питтсбурга"

Счет в матче открыл Бэкстрем на 14-й минуте первого периода. В этот момент “Кэпиталс” играли впятером против троих. Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу столичных на десятой минуте третьего периода.

“Пингвинс” перевели встречу в овертайм благодаря Евгению Малкину и Джастину Шульцу, которые забили два гола в течении 48 секунд в концовке третьего периода.

Кевин Шаттенкирк реализовал большинство на четвертой минуте овертайма и принес “Вашингтон Кэпиталс” победу над “Питтсбург Пингвинс” — 3: 2.

Примечательно, что встречу не сумел завершить лидер “Питтсбурга” Сидни Кросби, которому досталось клюшкой по голове.

Стоит отметить, что “Питтсбург” предшествует в серии с результатом 2: 1. Команды играют до четырех побед и последующее противостояние состоится в Питтсбурге 4 мая.

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