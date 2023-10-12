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Варто продовжувати тиск: Зеленський про санкції США через порушення стелі цін на російську нафту

Варто продовжувати тиск: Зеленський про санкції США через порушення стелі цін на російську нафту

Київ • УНН

 • 418960 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський коментуючи введення санкцій США проти двох компаній через порушення стелі цін на російську нафту, зазначив, що варто продовжувати тиск, позбавляти росію можливості здобувати фінанси на агресію завдяки будь-яким енергоресурсам. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Цитата

«Є перші санкції від Сполучених Штатів проти тих компаній, які порушували встановлену світом стелю на ціну російської нафти. Дякую за такий санкційний крок. Варто продовжувати тиск, позбавляти росію можливості здобувати фінанси на агресію завдяки будь-яким енергоресурсам», - сказав Зеленський.

Також він прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету, який зупинив членство Олімпійського комітету росії.

«Кожен у світі має поважати територіальну цілісність націй і Статут ООН. І якщо хтось там у росії думає, ніби може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде. Дякую всім, хто захищає принципи олімпізму», - зазначив Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету рф: деталі

Доповнення

США ввели санкції проти двох компаній через порушення стелі цін на російську нафту.

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