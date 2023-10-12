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США ввели санкції проти двох компаній через порушення стелі цін на російську нафту

США ввели санкції проти двох компаній через порушення стелі цін на російську нафту

Київ • УНН

 • 458797 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міністерство фінансів США оголосило про ведення санкцій проти двох компаній та двох суден через порушення обмежень цін на російську нафту, які були встановлені G7 на рівні 60 дол. за барель. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінфін США.

Деталі

Повідомляється, що США наклали санкції на турецькі судноплавні компанії “Ice Pearl Navigation Corp” та “Lumber Marine SA”, а також на танкери СКФ “Примор’я” під прапором Ліберії та “Yasa Golden Bosphorus” (Маршалові острови).

Зазначається, що вони транспортували російську нафту за ціною вище 75 дол. за барель.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував введення санкцій проти двох компаній та двох суден через порушення обмежень цін на російську нафту.

“Є важливі результати роботи групи Макфола-Єрмака з нашими партнерами, яку ми проводили декілька останніх місяців. Порушення обмежень цін на російську нафту, які були встановлені G7 на рівні 60$ за барель, каратимуться. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США сьогодні накладає санкції на дві організації та блокує власність на два судна, які використовували для постачання нафти в обхід обмежень”, — написав Єрмак.

Він зазначив, що йдеться про СКФ “Примор’я”, який транспортував російську нафту за ціною понад 75 доларів за барель. Зареєстрованим власником СКФ “Примор’я” є “Lumber Marine SA”, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах .

“„Yasa Golden Bosphorus“ транспортував сиру нафту ESPO ціною вище 80 доларів за барель. Турецька компанія „Ice Pearl Navigation Corp“ є зареєстрованим власником „Yasa Golden Bosphorus“”, — зазначив Єрмак.

Доповнення

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомляв, що запровадження ліміту цін на російську нафту суттєво вплинуло на можливості Кремля. Тому США й надалі здійснювати контроль за ситуацією.

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