США ввели санкции против двух компаний из-за нарушения потолка цен на российскую нефть

КИЕВ. 12 октября. УНН. Министерство финансов США объявило о ведении санкций против двух компаний и двух судов из-за нарушения ограничений цен на российскую нефть, которые были установлены G7 на уровне 60 долл. за баррель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минфин США.