Вальверде назвав причини вильоту "Барселони" з Ліги чемпіонів

Після таких поразок завжди замислюєшся про те, яким був план на гру і як він був реалізований.

“Безперечно, це болюча поразка. У нас була хороша перевага, але ми вилетіли, адже дуже погано зіграли в Римі. Ліга чемпіонів карає за такі речі. Ми всі хотіли перемогти, але тепер потрібно зосередитися на інших цілях. Ми повинні пережити ці важкі дні і рухатися далі. Інших варіантів немає”, — розпочав наставник.

Вальверде відзначив, що пресинг “Роми” не дав каталонцям продемонструвати свої сильні сторони: “вони весь матч застосовували високий пресинг, який не дозволив нам показати свою гру. Ми так і не впоралися з цим пресингом. Вони підбирали всі відскоки, забивали в потрібний час. „Рома“ відсунула нас до наших воріт. Італійці змусили нас грати довгим пасом. Це був поганий день для нас. „Рома“ дуже здорово зіграла, а ми — ні. Програвати в такому ключі завжди складно, але потрібно віддати належне супернику, який здорово грав з першої до останньої хвилини”.

Варто зазначити, що “Рома” стала четвертою командою, яка виграла два протистояння за правилом виїзного голу в одному сезоні Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНН, після домашньої звитяги 4:1, “синьо-гранатові” поступилися в гостях 0:3.