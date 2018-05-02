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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Валізу із тілом чоловіка виловили із річки у Підмосков'ї

Київ • УНН

 • 8914 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Валізу з тілом чоловіка виловили з річки Клязьма в підмосковному Ногінську. Про це йдеться в повідомленні на сайті ГСУСК по Московській області, передає УНН.

Валізу із тілом чоловіка виловили із річки у Підмосков'ї

"...у правоохоронні органи надійшла інформація про те, що в річці Клязьма знайдено валізу, в якій знаходилося тіло невстановленого чоловіка. За даним фактом ... порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "вбивство", - йдеться в повідомленні.

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На місці події, за даними правоохоронців, працюють слідчі і криміналісти, які намагаються встановити всі обставини події та особу загиблого чоловіка.

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