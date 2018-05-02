Чемодан с телом мужчины выловили из реки в Подмосковье

"... в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реке Клязьма найдено чемодан, в котором находилось тело неустановленного мужчины. По данному факту ... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия, по данным правоохранителей, работают следователи и криминалисты, которые пытаются установить все обстоятельства произошедшего и личность погибшего мужчины.