Чемодан с телом мужчины выловили из реки в Подмосковье
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Чемодан с телом мужчины выловили из реки Клязьма в подмосковном Ногинске. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУСК по Московской области, передает УНН.
"... в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реке Клязьма найдено чемодан, в котором находилось тело неустановленного мужчины. По данному факту ... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство", - говорится в сообщении.
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На месте происшествия, по данным правоохранителей, работают следователи и криминалисты, которые пытаются установить все обстоятельства произошедшего и личность погибшего мужчины.