Вакциновані й відкриті: у МОЗ оголосили конкурс з призами за вакцинацію в школах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У МОЗ оголосили конкурс з призами за вакцинацію у школах: комп’ютери, гарнітури та роутери, можна отримати в подарунок. Про це Мінохоронздоров’я повідомляє у Facebook, передає УНН.
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“У вашій школі вакцинували 80% працівників? Тоді подавайтесь на конкурс „Вакциновані й відкриті“ та вигравайте комп’ютери, гарнітури та роутери для ваших безпечних закладів.
На вас чекають: 3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці. 15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема, у МОЗ зазначили що дедлайн так званого конкурсу — 23:59 29 вересня 2021 року. Результати оголосять 3 жовтня 2021 року, в День учителя.
“Усі учасники конкурсу отримають сертифікати про участь, а також гарантовані призи за публікацію про конкурс у своїх соціальних мережах під хештегами”, — додали у МОЗ.
Доповнення
До слова, раніше Кабінет міністрів України оновив умови роботи навчальних закладів при потраплянні області в “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідеміологічної небезпеки. Для роботи закладу потрібно мати як мінімум 80% повністю вакцинованих працівників.