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Вакцинированы и открытые: в Минздраве объявили конкурс с призами за вакцинацию в школах

Киев  •  УНН

 • 30445 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Минздраве объявили конкурс с призами за вакцинацию в школах: компьютеры, гарнитуры и роутеры, можно получить в подарок. Об этом Минздрав сообщает в Facebook, передает УНН.

Цитата

“В вашей школе вакцинировали 80% работников? Тогда идите на конкурс „Вакцинированы и открытые“ и выигрывайте компьютеры, гарнитуры и роутеры для ваших безопасных заведений.

Вас ждут: 3 суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы. 15 минипризив: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы”, — говорится в сообщении.

Детали

В частности, в Минздраве отметили что дедлайн так называемого конкурса — 23:59 29 сентября 2021 года. Результаты объявят 3 октября 2021 года, в День учителя.

“Все участники конкурса получат сертификаты об участии, а также гарантированные призы за публикацию о конкурсе в своих социальных сетях под хэштегом”, — добавили в Минздраве.

Дополнение

К слову, ранее Кабинет министров Украины обновил условия работы учебных заведений при попадании области в “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемиологической опасности. Для работы заведения нужно иметь как минимум 80% полностью вакцинированных работников.

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