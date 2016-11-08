Вакцини для профілактики грипу успішно пройшли перевірку якості – У.Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що вакцини для профілактики грипу успішно пройшли перевірку якості і найближчими днями з’являться в аптеках. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вчора вакцини отримали висновок, в якому йдеться про відповідність державним та міжнародним стандартам, і вже протягом найближчих днів їх можна буде придбати в аптеках”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вакцинація від грипу є рекомендованою і не входить до переліку обов’язкових щеплень. Тому вакцину закуповують приватні структури та розподіляють їх до аптек, враховуючи попит попередніх років.
Як повідомляв УНН, у Львівській області зареєстровано смерть дитини внаслідок ГРВІ.