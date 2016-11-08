Вакцины для профилактики гриппа успешно прошли проверку качества - У.Супрун

"Вчера вакцины получили заключение, в котором говорится о соответствии государственным и международным стандартам, и уже в течение ближайших дней их можно будет приобрести в аптеках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация от гриппа является рекомендуемой и не входит в перечень обязательных прививок. Поэтому вакцину закупают частные структуры и распределяют их в аптеки, учитывая спрос предыдущих лет.

Как сообщал УНН, во Львовской области зарегистрирована смерть ребенка в результате ОРВИ.