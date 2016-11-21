Вакцинацію проти грипу розпочали на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Рівненська область отримала вакцини проти грипу. Перші щеплення вже зробили спеціалісти Рівненського лабораторного центру. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Рівненської ОДА.
Вакцинація проводилась вакциною Ваксігрип, яку виготовили в Франції. Рівень захворюваності на грип і ГРВІ за минулий тиждень в області не зріс. Захворіло 5 тис. 244 осіб, з яких майже 70% — діти.
Упродовж тижня перевищення показників епідемічних порогів не зареєстровано в жодному районі та місті.
Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що вакцини для профілактики грипу успішно пройшли перевірку якості.