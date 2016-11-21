Вакцинацию против гриппа начали в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ровненская область получила вакцины против гриппа. Первые прививки уже сделали специалисты Ровенского лабораторного центра. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.
Вакцинация проводилась вакциной Ваксигрип, которую изготовили во Франции. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю в области не вырос. Заболело 5 тыс. 244 человек, из которых почти 70% - дети.
В течение недели превышение показателей эпидемических порогов не зарегистрировано ни в одном районе и городе.
Напомним, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что вакцины для профилактики гриппа успешно прошли проверку качества.