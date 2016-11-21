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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Вакцинацию против гриппа начали в Ровенской области

Киев • УНН

 • 8235 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ровненская область получила вакцины против гриппа. Первые прививки уже сделали специалисты Ровенского лабораторного центра. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.

Вакцинацию против гриппа начали в Ровенской области

Вакцинация проводилась вакциной Ваксигрип, которую изготовили во Франции. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю в области не вырос. Заболело 5 тыс. 244 человек, из которых почти 70% - дети.

В течение недели превышение показателей эпидемических порогов не зарегистрировано ни в одном районе и городе.

Напомним, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что вакцины для профилактики гриппа успешно прошли проверку качества.

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