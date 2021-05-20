Вакцинація і тестування на COVID-19 повинні проходити паралельно – лікар

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"Розпочавши вакцинацію, ми якось відійшли від тестування та менше про це говоримо. А тестування – це вкрай важливий етап запобігати масовому захворюванню населення. COVID-19 не відступає, вакцинація – це добре, але тестувати людей теж треба. Це має бути два паралельні процеси. І тут нам ніяк не обійтися без ПЛР і без антигенних тестів", - пояснює лікар.

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На переконання Олександра Карловського, в Україні з метою збільшення обсягів тестування та економії бюджетних коштів необхідно зосередитись на використанні вітчизняних діагностичних розробок.

"Україна виробляє антигенні тести, то цілком логічно, що ми їх і маємо використовувати. Навіщо тоді ними займалися наші науковці? Ми ж говоримо постійно про те, що нам бракує коштів на ті чи інші потреби – чим це не економія бюджету?", - зауважив лікар Карловський.