Вакцинація і тестування на COVID-19 повинні проходити паралельно – лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Вакцинація і тестування є двома ключовими способами протидії COVID-19. Ці два процеси не взаємосуперечать один одному та повинні проходити паралельно і масово для ефективної протидії коронавірусній хворобі. Про це в коментарі УНН розповів лікар Олександр Карловський.
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"Розпочавши вакцинацію, ми якось відійшли від тестування та менше про це говоримо. А тестування – це вкрай важливий етап запобігати масовому захворюванню населення. COVID-19 не відступає, вакцинація – це добре, але тестувати людей теж треба. Це має бути два паралельні процеси. І тут нам ніяк не обійтися без ПЛР і без антигенних тестів", - пояснює лікар.
Деталі
На переконання Олександра Карловського, в Україні з метою збільшення обсягів тестування та економії бюджетних коштів необхідно зосередитись на використанні вітчизняних діагностичних розробок.
"Україна виробляє антигенні тести, то цілком логічно, що ми їх і маємо використовувати. Навіщо тоді ними займалися наші науковці? Ми ж говоримо постійно про те, що нам бракує коштів на ті чи інші потреби – чим це не економія бюджету?", - зауважив лікар Карловський.