Вакцинация и тестирование на COVID-19 должны проходить параллельно - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Вакцинация и тестирование являются двумя ключевыми способами противодействия COVID-19. Эти два процесса не взаимоспорят друг с другом и должны проходить параллельно и массово для эффективного противодействия коронавирусной болезни. Об этом в комментарии УНН рассказал врач Александр Карловский.
Цитата:
"Начав вакцинацию, мы как-то отошли от тестирования и меньше об этом говорим. А тестирование - это крайне важный этап предотвращать массовое заболевание населения. COVID-19 не отступает, вакцинация - это хорошо, но тестировать людей тоже надо. Это должны быть два параллельных процесса. И здесь нам никак не обойтись без ПЦР и без антигенных тестов", - объясняет врач.
Детали
По мнению Александра Карловского, в Украине с целью увеличения объемов тестирования и экономии бюджетных средств необходимо сосредоточиться на использовании отечественных диагностических разработок.
"Украина производит антигенные тесты, то вполне логично, что мы их и должны использовать. Зачем тогда ими занимались наши ученые? Мы же говорим постоянно о том, что нам не хватает средств на те или иные нужды - чем это не экономия бюджета?", - заметил врач Карловский.