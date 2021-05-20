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Вакцинация и тестирование на COVID-19 должны проходить параллельно - врач

Киев • УНН

 • 15216 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Вакцинация и тестирование являются двумя ключевыми способами противодействия COVID-19. Эти два процесса не взаимоспорят друг с другом и должны проходить параллельно и массово для эффективного противодействия коронавирусной болезни. Об этом в комментарии УНН рассказал врач Александр Карловский.

Вакцинация и тестирование на COVID-19 должны проходить параллельно - врач

Цитата:

"Начав вакцинацию, мы как-то отошли от тестирования и меньше об этом говорим. А тестирование - это крайне важный этап предотвращать массовое заболевание населения. COVID-19 не отступает, вакцинация - это хорошо, но тестировать людей тоже надо. Это должны быть два параллельных процесса. И здесь нам никак не обойтись без ПЦР и без антигенных тестов", - объясняет врач.

Детали

По мнению Александра Карловского, в Украине с целью увеличения объемов тестирования и экономии бюджетных средств необходимо сосредоточиться на использовании отечественных диагностических разработок.

"Украина производит антигенные тесты, то вполне логично, что мы их и должны использовать. Зачем тогда ими занимались наши ученые? Мы же говорим постоянно о том, что нам не хватает средств на те или иные нужды - чем это не экономия бюджета?", - заметил врач Карловский.

 

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