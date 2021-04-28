Вакцина від пневмококу увійшла до переліку Національного календаря щеплень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. До переліку Національного календаря щеплень з 2022 року увійде вакцина від пневмококової інфекції. Про це пише УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я України (ЦГЗ).
Деталі
У ЦГЗ розповіли, у чому полягає небезпека інфекції та навіщо робити щеплення.
"Пневмококова інфекція — найбільш поширена причина бактеріальної пневмонії у дітей. Ще пневмокок є збудником: бактеріємії, сепсису, менінгіту, бронхіту, гострого середнього отиту", - йдеться в повідомленні.
Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Ризики захворіти найвищі саме в перші роки життя дитини.
"Згодом ризик знижується завдяки набуттю природного імунітету, і знову підвищується в старшому віці через "імунне старіння" і вищу сприйнятливість до пневмококів через супутні патологічні стани. Тому дуже важливо потурбуватися і про дідусів і бабусь, які бавитимуть онуків, і запропонувати їм щепитися!", - відзначають в ЦГЗ.
Ще одна група людей, для яких особливо важлива вакцина від пневмококу – це люди з ВІЛ-інфекцією і серповидно-клітинною анемією. Вони мають високий ризик захворіти, тож їм варто подбати про своєчасну вакцинацію.
Важливо знати:
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- дітям щеплення від пневмококової інфекції можна проводити одночасно з іншими вакцинами, передбаченими Календарем.
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- щепитися можна в будь-якому віці.
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- В Україні зареєстровано пневмококову вакцину виробників Великої Британії та Бельгії.
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Наразі щепитися можна з власної ініціативи та власний кошт. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.
Довідково
Календар щеплень — обов'язкова (чи рекомендована) серія вакцинацій, із вказанням часу та дози.
В Україні проведення щеплень відповідно до календаря регулюється наказами МОЗ від 11.08.2014 № 551 "Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні" та від 16.09.2011 № 595 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів".
Через відмови від вакцинації і недотримання календаря щеплень почастішали спалахи раніше відносно контрольованих захворювань.
Доповнення
В Україні за минулу добу 19 590 людей щеплено проти COVID-19. Загалом 558 716 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.