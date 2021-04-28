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Вакцина от пневмококка вошла в перечень Национального календаря прививок

Вакцина от пневмококка вошла в перечень Национального календаря прививок

Киев  •  УНН

 • 54690 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В перечень Национального календаря прививок с 2022 года войдет вакцина от пневмококковой инфекции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Детали

В ЦОЗ рассказали, в чем заключается опасность инфекции и зачем делать прививку.

"Пневмококковая инфекция - наиболее распространенная причина бактериальной пневмонии у детей. Еще пневмококк является возбудителем: бактериемии, сепсиса, менингита, бронхита, острого среднего отита", - говорится в сообщении.

Пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Риски заболеть высокие именно в первые годы жизни ребенка.

"Впоследствии риск снижается благодаря приобретению природного иммунитета, и снова повышается в старшем возрасте из-за "иммунного старения" и выше восприимчивость к пневмококку из-за сопутствующих патологических состояний. Поэтому очень важно позаботиться и о дедушках и бабушках, которые ласкают внуков, и предложить им прививаться!" - отмечают в ЦОЗ.

Еще одна группа людей, для которых особенно важна вакцина от пневмококка - это люди с ВИЧ-инфекцией и серповидно-клеточной анемией. Они имеют высокий риск заболеть, поэтому им следует позаботиться о своевременной вакцинации.

Важно знать:

  • детям прививки от пневмококковой инфекции можно проводить одновременно с другими вакцинами, предусмотренными Календарем.
  • прививаться можно в любом возрасте.

В Украине зарегистрирована пневмококковая вакцина производителей Великобритании и Бельгии.

Сейчас прививаться можно по собственной инициативе и за собстенные деньги. Для этого нужно обратиться к своему семейному врачу.

Справка

Календарь прививок - обязательная (или рекомендуемая) серия вакцинаций, с указанием времени и дозы.

В Украине проведение прививок согласно календарю регулируется приказами Минздрава от 11.08.2014 № 551 "О совершенствовании проведения профилактических прививок в Украине" и от 16.09.2011 № 595 "О порядке проведения профилактических прививок в Украине и контроле качества и обращения медицинских иммунобиологических препаратов".

Из-за отказа от вакцинации и несоблюдения календаря прививок участились вспышки ранее контролируемых заболеваний.

Дополнение 

В Украине за прошедшие сутки 19 590 человек привито против COVID-19. В общем 558 716 человек привито с начала прививочной кампании.

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