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ВАКС заочно заарештував ексдиректора “Укрспецекспорту”

ВАКС заочно заарештував ексдиректора “Укрспецекспорту”

Київ • УНН

 • 12446 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього генерального директора державної компанії “Укрспецекспорт” Дмитра Перегудова, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні понад 23 млн доларів на іноземних контрактах. Про це УНН повідомили у ВАКС.

Деталі

У ВАКС підтвердили, що рішення було ухвалено ще 11 січня.

Нагадаємо

У 2019 році було повідомлено про підозру колишнім керівникам ДК “Укрспецекспорт”, які упродовж 2010-2012 років шляхом зловживання своїм службовим становищем через укладання угоди про співробітництво з іноземною компанією, зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, з метою виключно забезпечення документального оформлення фіктивних господарських відносин та протиправного перерахування грошових коштів без виконання будь-яких робіт та надання послуг ДК “Укрспецекспорт” по зовнішньоекономічних контрактах, заволоділи грошовими коштами на суму 23 870 458 дол. США, що згідно з офіційним курсом НБУ на час вчинення злочину становить 190 062 578 грн, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Водночас у період реалізації злочинного плану по заволодінню вказаними грошовими коштами, один із підозрюваних колишній керівник ДК “Укрспецекспорт” був призначений на посаду керівника ДК “Укроборонпром”, а у подальшому міністром оборони України.

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