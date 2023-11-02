ВАКС ще на місяць продовжив обов'язки Коболєву
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив ще на один місяць обов’язки, покладені на колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, передає УНН з посиланням на суд.
Цитата
«У четвер, 2 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії обов’язків, покладених раніше (ухвала слідчого судді ВАКС від 06.10.2023) на ексголову правління «Нафтогазу», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підозрюваний зобов’язаний:
• прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду;
• повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання;
• утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
• здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон.
«Строк дії вказаних обов’язків – 1 місяць», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше ВАКС зменшив розмір застави Андрію Коболєву з 229,25 млн грн до 107,12 млн грн.
Суть справи
Справа стосується премії на 10 млн дол. "за екстраординарні досягнення" після перемоги над російським Газпромом у Стокгольмському арбітражі. Екскерівника "Нафтогазу" підозрюють у преміюванні себе на 229 млн грн понад норму у 2018 році. Про підозру повідомили в січні.