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ВАКС еще на месяц продлил обязанности Коболеву

Киев • УНН

 • 132485 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил еще на один месяц обязанности, возложенные на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, передает УНН со ссылкой на суд.

ВАКС еще на месяц продлил обязанности Коболеву

Цитата

«В четверг, 2 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия обязанностей, возложенных ранее (определение следственного судьи ВАКС от 06.10.2023) на экс-главу правления «Нафтогаза», - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемый обязан:

• прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье и суду;
• сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства;
• воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
• сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу.

«Срок действия указанных обязанностей – 1 месяц», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн грн до 107,12 млн грн.

Суть дела

Дело касается премии на 10 млн долл. "за экстраординарные достижения" после победы над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Экс-руководителя "Нафтогаза" подозревают в премировании себя на 229 млн грн сверх нормы в 2018 году. О подозрении сообщили в январе.

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