ВАКС еще на месяц продлил обязанности Коболеву
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил еще на один месяц обязанности, возложенные на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, передает УНН со ссылкой на суд.
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«В четверг, 2 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия обязанностей, возложенных ранее (определение следственного судьи ВАКС от 06.10.2023) на экс-главу правления «Нафтогаза», - говорится в сообщении.
Сообщается, что подозреваемый обязан:
• прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье и суду;
• сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства;
• воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
• сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу.
«Срок действия указанных обязанностей – 1 месяц», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн грн до 107,12 млн грн.
Суть дела
Дело касается премии на 10 млн долл. "за экстраординарные достижения" после победы над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Экс-руководителя "Нафтогаза" подозревают в премировании себя на 229 млн грн сверх нормы в 2018 году. О подозрении сообщили в январе.