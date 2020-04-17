ВАКС ще на два місяці продовжив нічний домашній арешт ексзаступниці голови ДМС Пімаховій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив ще на два місяці нічний домашній арешт колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У четвер, 16 квітня 2020 року, Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП продовжив дію запобіжного заходу, обраного колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України, підозрюваній у проханні надати та одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що строк дії запобіжного заходу суд визначив в рамках досудового розслідування - до 16 червня 2020 року.
Нагадаємо, 24 грудня 2019 року слідчий суддя Антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та детективів НАБУ та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
17 січня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила Пімахову під нічним домашнім арештом, а 19 лютого Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці дію запобіжного заходу для підозрюваної.
Крім того, на підозрювану покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме:
▪️ прибувати до детектива, прокурора чи суду;
▪️ повідомляти про зміну місця роботи;
▪️ не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;
▪️ утримуватись від спілкування зі свідками;
▪️ здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.