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ВАКС ще на два місяці продовжив нічний домашній арешт ексзаступниці голови ДМС Пімаховій

ВАКС ще на два місяці продовжив нічний домашній арешт ексзаступниці голови ДМС Пімаховій

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив ще на два місяці нічний домашній арешт колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"У четвер, 16 квітня 2020 року, Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП продовжив дію запобіжного заходу, обраного колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України, підозрюваній у проханні надати та одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що строк дії запобіжного заходу суд визначив в рамках досудового розслідування - до 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року слідчий суддя Антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та детективів НАБУ та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

17 січня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила Пімахову під нічним домашнім арештом, а 19 лютого Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці дію запобіжного заходу для підозрюваної.

Крім того, на підозрювану покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме:

▪️ прибувати до детектива, прокурора чи суду;
▪️ повідомляти про зміну місця роботи;
▪️ не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;
▪️ утримуватись від спілкування зі свідками;
▪️ здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

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