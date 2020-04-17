ВАКС еще на два месяца продлил ночной домашний арест экс-заместительнице главы ГМС Пимаховой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил еще на два месяца ночной домашний арест бывшей первой замглаве Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В четвергу, 16 апреля 2020 года, Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП продлил действие меры пресечения, избранной бывшей первой замглаве Государственной миграционной службы Украины, подозреваемой в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение такой должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что срок действия меры пресечения суд определил в рамках досудебного расследования - до 16 июня 2020 года.
Напомним, 24 декабря 2019 года следственный судья Антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
17 января Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила Пимахову под ночным домашним арестом, а 19 февраля Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца действие меры пресечения для подозреваемой.
Кроме того, на подозреваемую возложено ряд процессуальных обязанностей, а именно:
▪️ прибывать к детективу, прокурору или в суд;
▪️ сообщать об изменении места работы;
▪️ не отлучаться из г. Киева без разрешения следователя, прокурора суда;
▪️ воздерживаться от общения со свидетелями;
▪️ сдать на хранение паспорт для выезда за рубеж.