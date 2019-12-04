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ВАКС розпочав дослідження доказів у справі щодо розтрати 13 млн грн "Авіакону"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів сторони обвинувачення у справі щодо завдання понад 13 млн грн збитків державному підприємству "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

"На засіданні, яке відбулось 3 грудня 2019 року, розпочато дослідження письмових доказів, заявлених стороною обвинувачення. Загалом має бути досліджено понад 40 томів матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Також наступне засідання суд призначив на 29 січня 2020 року.

Як повідомлялося раніше, у листопаді 2018 року колишньому директору ДП “Авіакон”, його ексзаступнику, а також комерційному директору приватної компанії офшорної юрисдикції повідомили про підозру.

У березні розслідування стосовно них детективи НАБУ завершили.

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