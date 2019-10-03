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ВАКС розгляне справу щодо учасників "газової справи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, обвинуваченими в якому є 8 учасників "газової справи". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.

ВАКС розгляне справу щодо учасників "газової справи"

"В понеділок, 7 жовтня 2019 року, об 11:30, у Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, обвинуваченими в якому є 8 учасників "газової справи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один із учасників, народний депутат попереднього скликання Олександр Онищенко обвинувачується у створенні злочинної організації (ч.1 ст. 255 ККУ) та проходить у справі як організатор (ч.3 ст. 27 ККУ).

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць “газової схеми” у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ “Укргазвидобування”.

Як повідомлялося раніше, за версією слідства, народний депутат попереднього скликання Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать державній НАК “Нафтогаз України”) спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

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