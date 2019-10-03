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ВАКС рассмотрит дело в отношении участников "газового дела"

Киев • УНН

 • 8654 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются 8 участников "газового дела". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

ВАКС рассмотрит дело в отношении участников "газового дела"

"В понедельник, 7 октября 2019 года, в 11:30, в Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются 8 участников "газового дела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из участников, народный депутат предыдущего созыва Александр Онищенко обвиняется в создании преступной организации (ч.1 ст. 255 УК) и проходит по делу как организатор (ч.3 ст. 27 УК).

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению одной из участниц "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

Как сообщалось ранее, по версии следствия, народный депутат предыдущего созыва Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ПАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.

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