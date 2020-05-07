ВАКС почав допит свідків у справі затриманого на хабарі депутата Київоблради

“У четвер, 7 травня 2020 року, у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення депутата Київської обласної ради у вимаганні та отриманні 5 тис. доларів неправомірної вигоди”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні колегією суддів ВАКС завершено дослідження письмових доказів, наданих прокурором САП. Також суд допитав одного свідка у справі.

Наступний розгляд призначено на 15 травня 2020 року.

Нагадаємо, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-квітня 2019 року обвинувачений вимагав і отримав неправомірну вигоду в сумі 5 тис. дол. США за вплив на співробітників правоохоронних органів з метою повернення майна, вилученого у приватного підприємця.

Посадовцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.