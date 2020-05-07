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ВАКС начал допрос свидетелей по делу задержанного на взятке депутата Киевоблсовета

Киев • УНН

 • 10308 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд завершил исследование письменных доказательств по делу по обвинению депутата Киевского областного совета Александра Мефодия, которого подозревают в получении 5000 долларов взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

ВАКС начал допрос свидетелей по делу задержанного на взятке депутата Киевоблсовета

"В четверг, 7 мая 2020 года, в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении депутата Киевского областного совета в вымогательстве и получении 5 тыс. долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании коллегией судей ВАКС завершено исследование письменных доказательств, предоставленных прокурором САП. Также суд допросил одного свидетеля по делу.

Следующее рассмотрение назначено на 15 мая 2020 года.

Напомним, в ходе предварительного расследования установлено, что в течение февраля-апреля 2019 года обвиняемый требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. долл. США за влияние на сотрудников правоохранительных органов с целью возвращения имущества, изъятого у частного предпринимателя.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

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