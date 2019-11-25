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ВАКС обиратиме запобіжний захід Садовому у середу

ВАКС обиратиме запобіжний захід Садовому у середу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрієві Садовому у середу, 27 листопада, повідомляє УНН.

Орієнтовний час початку судового засідання - о 12:15.

Нагадаємо, Садовому інкримінують зловживання владою. САП проситиме Садовому запобіжний захід у вигляді застави обсягом 50 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру.

З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.

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