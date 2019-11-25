ВАКС обиратиме запобіжний захід Садовому у середу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрієві Садовому у середу, 27 листопада, повідомляє УНН.
Орієнтовний час початку судового засідання - о 12:15.
Нагадаємо, Садовому інкримінують зловживання владою. САП проситиме Садовому запобіжний захід у вигляді застави обсягом 50 мільйонів гривень.
Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру.
З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.