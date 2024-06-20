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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6062 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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В Запорізькій області ворог поцілив дроном по евакуаційному автомобілю поліції: постраждав правоохоронець

Київ • УНН

 • 19346 перегляди

У Запорізькій області ворожий безпілотник-камікадзе влучив поруч із броньованим авто евакогрупи поліції, внаслідок чого один із правоохоронців отримав контуцію.

В Запорізькій області ворог поцілив дроном по евакуаційному автомобілю поліції: постраждав правоохоронець

У Гуляйполі окупанти Запорізькій області цілили FPV-дроном по евакуаційному автомобілю поліції. Один із правоохоронців отримав контуцію. Про це УНН повідомляє із посиланням МВС України. 

Деталі 

За даними МВС, ворожий дрон-камікадзе вдарив зовсім поруч із броньованим авто евакогрупи.

Окрім поліцейського екіпажу, в автомобілі перебувала 61-річна жінка, яка зважилася на виїзд до більш безпечного місця. 

"Броня" врятувала їм життя. Один з правоохоронців отримав контузію

- вказали в МВС.

окупанти 360 разів ударили по Запорізькій області20.06.24, 07:06 • 35221 перегляд

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