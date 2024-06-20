В Запорізькій області ворог поцілив дроном по евакуаційному автомобілю поліції: постраждав правоохоронець
Київ • УНН
У Запорізькій області ворожий безпілотник-камікадзе влучив поруч із броньованим авто евакогрупи поліції, внаслідок чого один із правоохоронців отримав контуцію.
У Гуляйполі окупанти Запорізькій області цілили FPV-дроном по евакуаційному автомобілю поліції. Один із правоохоронців отримав контуцію. Про це УНН повідомляє із посиланням МВС України.
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За даними МВС, ворожий дрон-камікадзе вдарив зовсім поруч із броньованим авто евакогрупи.
Окрім поліцейського екіпажу, в автомобілі перебувала 61-річна жінка, яка зважилася на виїзд до більш безпечного місця.
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